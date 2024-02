Coca-Cola Europacific Partners Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Die Coca-Cola Europacific hat in den letzten Tagen eine positive Kursentwicklung verzeichnet. Mit einem aktuellen Kurs von 62,7 EUR liegt die Aktie 2,1 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +6,8 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung. Mit einem Wert von 37,14 für den RSI7 und 44,64 für den RSI25 wird die Aktie als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Verbrauchsgütersektor hat die Coca-Cola Europacific im letzten Jahr eine Rendite von 52,21 Prozent erzielt. Dies liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Auch im Getränkesektor übertrifft die Aktie mit einer Rendite von 52,21 Prozent den Durchschnitt deutlich. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich eine überwiegend positive Stimmung der Anleger gegenüber der Coca-Cola Europacific. Positive Themen standen in den Diskussionen der letzten Wochen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung für die Coca-Cola Europacific basierend auf verschiedenen technischen Indikatoren und der Stimmung der Anleger.