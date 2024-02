Coca-Cola Europacific Partners Aktie: Jetzt ist alles möglich

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Coca-Cola Europacific liegt bei 20, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Getränkebranche auf einem durchschnittlichen Niveau liegt. Somit wird die Aktie als weder über- noch unterbewertet eingestuft und erhält daher eine neutrale Bewertung auf dieser Ebene.

Um festzustellen, ob die Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage, so liegt dieser bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls eine neutrale Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 43,4 im neutralen Bereich, wodurch die Aktie auch in diesem Punkt neutral bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Coca-Cola Europacific bei 58,65 EUR, während der aktuelle Kurs bei 62,5 EUR liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +6,56 Prozent liegt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 61,02 EUR, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die technische Analyse daher als gut eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, und auch die besprochenen Themen rund um die Aktie waren mehrheitlich positiv. Aufgrund dieser positiven Anleger-Stimmung wird auch auf dieser Ebene eine gute Einstufung vorgenommen.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Coca-Cola Europacific-Aktie sowohl aus fundamentaler als auch aus technischer Sicht neutral bis positiv bewertet wird.