Coca-Cola: Bankanalysten sehen Kurspotential von +16,53% - Aktie aktuell unterbewertet

Die Coca-Cola-Aktie hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine neutrale Stimmung am Markt erfahren und verlor gestern 0,41% an Wert. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt derzeit bei 65,04 EUR – ein Potenzial von +16,53%, wenn die Bankanalysten Recht behalten.

• Coca-Cola mit einem Verlust von 0,41% am 13.06.2023

• Mittelfristiges Kursziel der Coca-Cola-Aktie bei 65,04 EUR

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 4,15

Während einige Experten die Meinung teilen, dass das wahre Potential der Aktie noch nicht erkannt wurde und empfehlen sie als starken Kauf oder Kauf einzustufen (insgesamt 19 Analysten), gibt es auch Stimmen unter den Experten die neutral bewerten (7) oder sogar zum Verkauf raten (1).

Die positive Einschätzung wird durch das Guru-Rating bestärkt: Der Indikator zeigt weiterhin...