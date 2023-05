Coca-Cola: Analysten sehen Potenzial für die Aktie - Kursziel bei 63,70 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Die Coca-Cola-Aktie scheint derzeit unterbewertet zu sein. Experten sind sich einig, dass das wahre Kursziel deutlich höher liegt als der gegenwärtige Wert.

• Coca-Cola: Am 10.05.2023 mit -0,63%

• Das Kursziel von Coca-Cola liegt bei 63,70 EUR

• Guru-Rating von Coca-Cola bleibt das selbe mit 4,14

Am gestrigen Tag sank der Aktienkurs um -0,63%, was die pessimistische Stimmung des Marktes widerspiegelt.

In den vergangenen fünf Handelstagen konnte eine negative Entwicklung von insgesamt -0,70% verzeichnet werden.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für die Coca-Cola-Aktie beträgt aktuell 63,70 EUR.

Damit prognostizieren Bankanalysten ein Potenzial von +10,88% für potentielle Investoren.

Jedoch gibt es auch Stimmen innerhalb der Analysebranche,die aufgrund jüngster Trends nicht ganz so optimistisch sind.

13 Analysten...