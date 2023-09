Coca-Cola: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 64,87 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Die Aktie von Coca-Cola hat laut Analysten derzeit ein mittelfristiges Kursziel von 64,87 EUR. Das entspricht einem Potential von +17,50% verglichen mit dem aktuellen Stand.

• Am 05.09.2023 stieg die Aktie um +0,41%

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,21

• Der Anteil optimistischer Analysten beträgt +75%

In den letzten fünf Handelstagen verlor die Aktie jedoch -1,57%. Die Stimmung am Markt ist daher eher pessimistisch. Von den insgesamt zwölf befragten Experten raten jedoch immerhin schon sechs zum Kauf und weitere fünf halten die Coca-Cola-Aktien für neutral.

Lediglich einer sieht zurzeit einen Verkauf als sinnvoll an. Das Guru-Rating liegt weiterhin stabil bei 4,21.

Obwohl sich der aktuelle Trend schwach zeigt, sollten Investoren nicht auf das Potenzial des Getränkeherstellers verzichten – davon sind zumindest drei Viertel...