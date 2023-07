Coca-Cola: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 63,41 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Die Coca-Cola Aktie wird derzeit von Bankanalysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 63,41 EUR und damit um +11,83% über dem aktuellen Niveau.

• Coca-Cola: Tagestrend mit +0,01%

• Kurspotenzial für Investoren beträgt +11,83%

• Anteil optimistischer Analysten bei +70,37%

Am vergangenen Handelstag verzeichnete die Aktie einen Anstieg von lediglich +0,01%. In den vergangenen fünf Handelstagen wurde insgesamt ein Anstieg von +0,38% erreicht. Die Stimmung am Markt ist momentan neutral.

Das durchschnittliche Guru-Rating für Coca-Cola beträgt nun 4,15 nach zuvor ebenfalls 4,15. Von insgesamt 27 Analysteneinschätzungen sind aktuell 13 Kaufempfehlungen und sechs darauf folgende optimistische Bewertungen vorhanden. Sieben Experteneinschätzungen lauten “halten” und eine Stimme spricht sich sogar für...