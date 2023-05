Coca-Cola: Analysten sehen Kurspotenzial von 9,66%

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Die Coca-Cola Aktie wird laut Experten derzeit unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 63,43 EUR. Dies entspricht einem Kurspotenzial von +9,66%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem schwachen Trend der vergangenen Woche.

• Coca-Cola: Am 04.05.2023 mit +0,11%

• Das aktuelle Kursziel liegt bei 63,43 EUR

• Guru-Rating von Coca-Cola bleibt das selbe mit 4,18

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie einen Anstieg um +0,11% verzeichnen. Die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage summieren sich jedoch auf -0,60%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hinweist.

Insgesamt sind momentan 13 Bankanalysten optimistisch und empfehlen den Kauf der Aktie. Weitere 13 Analysten halten sie für kaufenswert aber sechs Experten bewerten sie neutral als “halten”. Nur einer ist weiterhin...