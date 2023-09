Coca-Cola: Analysten sehen Kurspotenzial von +18,83% - Aktie nicht richtig bewertet

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Die Coca-Cola-Aktie wird nach Einschätzung der Analysten aktuell unter ihrem eigentlichen Wert gehandelt. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt 65,24 EUR und bietet somit ein Potenzial von +18,83%.

• Coca-Cola mit +0,94% am 11.09.2023

• Mittelfristiges Kursziel bei 65,24 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil auf 4,21

In den vergangenen fünf Handelstagen konnte Coca-Cola einen neutralen Trend verzeichnen und eine Tagesrendite von +0,94% erzielen. Die positive Einschätzung der Bankanalysten zeigt sich in einem durchschnittlichen Rating von “+2”, was einem starken Kauf entspricht.

Von insgesamt 12 befragten Experten raten sogar alle zum Kauf oder zumindest Halten der Aktie.

Das “Guru-Rating” bleibt weiterhin stabil bei einer Bewertung von 4,21. Diese Indikatoren sprechen somit für einen attraktiven Einstiegskurs an der...