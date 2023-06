Coca-Cola: Analysten sehen Kurspotenzial von +14,48% - Kursziel bei 64,09 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Die Coca-Cola Aktie wird nach Ansicht von Bankanalysten aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel der Aktie liegt bei 64,09 EUR und damit +14,48% über dem derzeitigen Kurs.

• Coca-Cola: Am gestrigen Handelstag mit -0,29%

• Die Aktie hat ein mittelfristiges Kursziel von 64,09 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert auf einem Wert von 4,15

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Coca-Cola-Aktie eine negative Entwicklung um -0,29%. In den letzten fünf Handelstagen gab es einen Rückgang in Höhe von -0,63%. Der Markt scheint derzeit neutral zu sein.

Das Durchschnittsrating der Experten für Coca-Cola liegt bei “Starker Kauf”. Von insgesamt 27 Analysteneinschätzungen sind 13 optimistisch und empfehlen den Kauf. Sechs weitere Experten teilen diese Einschätzung und setzen ebenfalls auf einen Kauf. Sieben Analysten bewerten...