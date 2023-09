Coca-Cola: Analysten sehen Kurspotential von +18,73% auf 65,24 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Die Coca-Cola Aktie hat am gestrigen Tag eine Kursentwicklung von +0,09% hingelegt und erreichte damit in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von insgesamt +0,26%. Insgesamt bleibt der Markt jedoch neutral eingestellt.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für Coca-Cola bei 65,24 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +18,73%, sollten die Bankanalysten recht behalten. Dabei sind sich 75% der Experten einig und raten zum Kauf oder Halten der Aktie.

Das Guru-Rating bleibt mit 4,21 unverändert positiv. Für Investoren kann dies als weiterer Indikator dienen.