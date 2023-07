Coca-Cola: Analysten sehen +15,03% Kurspotenzial - Kursziel bei 62,26 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Die Aktie von Coca-Cola zeigte gestern eine leichte Aufwärtsbewegung von +0,30%. In der vergangenen Handelswoche summierten sich die Ergebnisse auf insgesamt +0,67%. Der Markt scheint in dieser Hinsicht neutral zu sein. Was sagen jedoch die Analysten dazu?

13 Experten sind der Meinung, dass es sich bei Coca-Cola um einen starken Kauf handelt. 6 weitere Analysten tendieren dazu und bewerten die Aktie als “Kauf”. Die meisten beurteilen das Unternehmen aber als “halten” (7). Nur ein einziger Experte schlägt vor, sie zu verkaufen.

Das mittelfristige Kursziel für Coca-Cola liegt aktuell bei 62,26 EUR. Sollten die Bankanalysten recht behalten, könnte dies Investoren ein Potenzial von +15,03% eröffnen. Nach den jüngsten Entwicklungen halten jedoch nicht alle Expertinnen und Experten diese Einschätzung für realistisch.

Der bekannte...