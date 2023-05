Coca-Cola: Analysten prognostizieren Kursziel von 64,35 EUR - Aktie unterbewertet?

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Die Coca-Cola-Aktie ist nach Ansicht von Bankanalysten derzeit nicht korrekt bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 64,35 EUR und bietet damit ein Potenzial von +8,77% zum aktuellen Preis.

• Coca-Cola entwickelt sich am 15.05.2023 um +0,14%

• Durchschnittliches Guru-Rating bleibt bei 4,14

Am gestrigen Handelstag stieg die Aktie um +0,14%, was den positiven Trend in dieser Woche auf insgesamt +1,28% steigen lässt. Der Markt scheint daher momentan relativ optimistisch zu sein.

13 Analysten empfehlen einen starken Kauf der Aktie und weitere sieben stimmen für den Kauf mit moderater Optimismus. Sieben Experten halten das Papier neutral und nur einer empfiehlt Verkauf.

Das Anteil der optimistischen Analysten beträgt somit rund +71%.

Weiterhin wird das bestehende Guru-Rating beibehalten und lag vorher bei “Guru-Rating...