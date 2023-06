"Coca-Cola: Analysten erkennen hohes Wachstumspotential - Kursziel auf 63,79 EUR festgelegt"

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Die Coca-Cola Aktie wird derzeit von Experten als unterbewertet angesehen und das wahre Kursziel liegt bei 63,79 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +15,03% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Coca-Cola legte am 29.06.2023 um +0,38% zu

• Guru-Rating bleibt mit 4,15 auf gleichem Niveau

• Optimistische Einschätzung von +70,37% der Analysten

In den letzten fünf Handelstagen hat die Coca-Cola Aktie eine negative Entwicklung von -0,74% verzeichnet und auch gestern blieb der Trend nur leicht positiv mit einem Anstieg um +0,38%. Die Bankanalysten sind sich einig in ihrer mittelfristigen Prognose eines Kursziels bei 63,79 EUR für die Getränkemarke. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Ansicht aufgrund des neutralen Trends in letzter Zeit.

Zum aktuellen Zeitpunkt empfehlen jedoch insgesamt 19 Analysten (13 x “starker Kauf”, 6...