Coca-Cola: Aktienkursziel bei 65,05 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Nach Meinung der Analysten wird die Aktie von Coca-Cola aktuell unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt um +17,05% über dem derzeitigen Wert.

• Coca-Cola mit -0,20% am 31.05.2023

• Das Kursziel von Coca-Cola liegt bei 65,05 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,15

Coca-Cola verzeichnete gestern einen Handelsrückgang von -0,20%. In den vergangenen fünf Tagen fiel der Kurs um insgesamt -2,00%, was auf eine relativ pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Obwohl das Ergebnis überraschend sein mag, sind sich Bankanalysten einig: Der mittelfristige Prognosewert für Coca-Colas Aktienkurs beträgt 65,05 EUR – ein Potential von +17,05% für Investoren. Angesichts des schwachen Trends in jüngster Zeit stimmen jedoch nicht alle Analysten dieser Ansicht zu.

Von insgesamt 13 Experten empfehlen die meisten (70%) einen Kauf des...