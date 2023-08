Coca-Cola: Aktie wird unterbewertet – Kurspotenzial von 14,80% laut Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Am gestrigen Handelstag konnte Coca-Cola mit einem Plus von +0,56% punkten und auch die vergangene Woche beendete das Unternehmen mit einem leichten Aufwärtstrend von +0,11%. Die Stimmung am Markt ist jedoch neutral.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel der Aktie bei 64,26 EUR. Sollte sich dieses Bestätigen, eröffnet dies Investoren ein Potenzial von 14,80%. Während immerhin noch über drei Viertel der Bankanalysten positiv gestimmt sind und den Titel als “Kauf” empfehlen (76%), sollten Anleger jedoch auch darauf achten dass es noch einen Experte gibt welcher die Empfehlung zum Verkauf ausspricht.

Das bekannte Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt konstant auf dem Wert 4.24 stehen.