Coca-Cola Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola Co.":

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien. Bei der Analyse von Coca-Cola haben wir sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Dabei zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Coca-Cola-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 88,68 USD. Der aktuelle Schlusskurs von 60,98 USD weicht somit um -31,24 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine Abweichung von -37,33 Prozent, was erneut zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Coca-Cola beträgt 35,25 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 49,94 Punkten führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei 3, was zu einer negativen Differenz von -1,03 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Getränkebranche führt. Daher erhält Coca-Cola eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Coca-Cola-Analyse vom 02.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Coca-Cola jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Coca-Cola-Analyse.

Coca-Cola: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...