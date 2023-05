Coca-Cola: Aktie unterbewertet - Kursziel bei 64,54 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Nach Ansicht von Analysten ist die Coca-Cola-Aktie derzeit nicht angemessen bewertet. Das tatsächliche Kursziel liegt etwa +12,96% über dem aktuellen Wert.

• Am 23.05.2023 legte Coca-Cola um +0,50% zu

• Das Kurspotenzial beträgt somit rund +12,96%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,15

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Coca-Cola einen Anstieg von +0,50%. Über die vergangenen fünf Handelstage ergab sich jedoch ein Rückgang von -2,11%, was auf pessimistische Tendenzen am Markt hinweist.

Obwohl die Analysten in den Bankhäusern eine solche Entwicklung möglicherweise erwartet haben könnten, ist die Stimmung eindeutig positiv.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für Coca-Cola lautet aktuell auf 64,54 EUR. Sollten sich diese Prognosen bewahrheiten würde dies Investoren ein Potenzial von rund +12,96% bieten –...