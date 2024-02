Coca-Cola Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola Co.":

Die Anlegerdiskussionen über Coca-Cola in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um das Unternehmen wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Neutrale Themen wurden ebenfalls angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein, da auch zwei Handelssignale auf dieser Ebene gefunden wurden - 2 Gut- und 0 Schlecht-Signale. Zusammenfassend ist die Aktie von Coca-Cola aus Anlegerperspektive angemessen bewertet.

Von fundamentaler Seite betrachtet gilt die Coca-Cola-Aktie als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24,78, was insgesamt 19 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Getränkesegment von 30,6. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 4 positive, 1 neutrale und keine negativen Einstufungen für die Coca-Cola-Aktie abgegeben. Dadurch ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 68,8 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 15,84 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung "Gut" basierend auf den Analystenbewertungen.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs von Coca-Cola bei 88,46 USD, während der aktuelle Kurs bei 59,39 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -32,86 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 78,48 USD, wodurch die Aktie mit einem Abstand von -24,32 Prozent ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht" in der technischen Analyse.

