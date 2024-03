Coca-Cola Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola Co.":

Derzeit wird die Coca-Cola-Aktie als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 24 liegt. Im Branchenvergleich zahlt die Börse 17 Prozent weniger für jeden Euro Gewinn von Coca-Cola als für vergleichbare Werte in der Getränkebranche. Der durchschnittliche Wert im Getränkebereich liegt momentan bei 29, was die Unterbewertung des Titels unterstreicht.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Coca-Cola eine Performance von 2,6 Prozent, während ähnliche Aktien in der Getränkebranche im Durchschnitt um 49,32 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -46,72 Prozent im Branchenvergleich. Im Verbrauchsgütersektor lag die mittlere Rendite bei 63,3 Prozent, wobei Coca-Cola um 60,7 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Was die Dividendenpolitik betrifft, schüttet Coca-Cola derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 10,36 Prozentpunkte (3,07 % gegenüber 13,44 %), was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Analysten haben insgesamt eine positive Einschätzung für Coca-Cola abgegeben, da 4 Buc, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 68,8 USD, was einer potenziellen Entwicklung um 14,63 Prozent entspricht. Daher führt die Analysten-Untersuchung insgesamt zur Einstufung "Gut" für die Coca-Cola-Aktie.

