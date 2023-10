Coca-Cola Aktie sinkt: Was Analysten für die nächsten Quartalszahlen erwarten

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Der Aktienkurs liegt unter dem 50-Tage-Durchschnitt, was ein bärisches Signal ist. In den letzten 30 Tagen hat die Coca-Cola Aktie an Wert verloren.

Fazit

Das Coca-Cola Unternehmen wird in 127 Tagen seine Quartalszahlen vorlegen und Analysten erwarten einen deutlichen Anstieg beim Umsatz und Gewinn im Vergleich zum Vorjahr. Aktionäre sind gespannt auf die Ergebnisse und hoffen auf positive Nachrichten. Die Charttechnik deutet jedoch auf einen negativen Kurstrend hin. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Coca-Cola Aktie entwickeln wird.