Coca-Cola Aktie: Das liegt auf Eis

Die Coca-Cola Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 60,2 USD gehandelt, was einer Abweichung von +3,31 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Neutral". Über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Neutral", da die Abweichung vom GD200 bei +0,82 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also charttechnisch sowohl für die kurzfristige als auch die langfristige Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet, können Diskussionen und Stimmungen die Aktien beeinflussen. Für Coca-Cola wurde eine starke Diskussionsintensität über einen langen Zeitraum gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Allerdings zeigt sich eine negative Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Schlecht" führt.

Ein weiteres Signal aus der technischen Analyse ist der Relative Strength Index, RSI, welcher die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Der RSI der Coca-Cola wird bei einem Niveau von 19,32 als "Gut" eingestuft. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral, wobei positive Themen an vier Tagen dominierend waren, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Allerdings wurde in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf Coca-Cola diskutiert. Auf Basis großer historischer Datenmengen haben statistische Auswertungen ergeben, dass in den letzten zwei Wochen ein Überhang von Kaufsignalen vorliegt, was zu einer "Gut" Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

