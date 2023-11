Coca-Cola Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die Dividendenrendite ist eine wichtige Kennzahl, um die Attraktivität einer Aktie für Anleger zu bewerten. Sie wird als Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs angegeben und unterliegt börsentäglichen Schwankungen. Aktuell liegt die Dividendenrendite von Coca-Cola bei 0,31 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,87 Prozent liegt. Dies führt zu einer negativen Differenz von -3,56 Prozent, was darauf hindeutet, dass die Dividendenpolitik von Coca-Cola als "Schlecht" eingestuft wird.

In der technischen Analyse wird der Kurs von Coca-Cola im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt (GD) der letzten 50 Tage und 200 Tage bewertet. Aktuell liegt der Kurs mit 725,78 USD um +9,88 Prozent über dem GD50, was eine kurzfristige Einschätzung von "Gut" ergibt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Distanz zum GD200 bei +15,54 Prozent, was auch zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Branchenvergleich hat Coca-Cola im letzten Jahr eine Rendite von 35,91 Prozent erzielt, was leicht unter dem Durchschnitt von 36,11 Prozent für den Sektor "Verbrauchsgüter" liegt. Im Vergleich zur Branche "Getränke" liegt die Rendite von Coca-Cola jedoch um 46,85 Prozent über dem Durchschnitt von -10,94 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für die Aktienbewertung. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu Coca-Cola veröffentlicht, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung für Coca-Cola auf Basis der Dividendenrendite, der technischen Analyse, dem Branchenvergleich und dem Anleger-Sentiment.