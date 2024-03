Coca-Cola Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola Co.":

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Coca-Cola war in den vergangenen Tagen neutral, wobei an drei Tagen vor allem positive Themen dominierten und an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral".

Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen eine Überzahl an Kaufsignalen, konkret 10 "Gut"-Signale im Vergleich zu keinem "Schlecht"-Signal, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Aktie von Coca-Cola im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,35 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Verbrauchsgüter" liegt Coca-Cola damit um 32,26 Prozent unter dem Durchschnitt von 35,61 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Getränke" beträgt -1,65 Prozent, wobei Coca-Cola aktuell 5 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Von insgesamt 5 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Coca-Cola-Aktie sind 4 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Coca-Cola vor, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 13,74 Prozent steigen. Daher wird Coca-Cola von den Analysten insgesamt positiv bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Coca-Cola im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Getränkebranche eine Dividendenrendite von 3,07 % aus, was 5,14 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt von 8,22 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

