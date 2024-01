Coca-Cola Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola Co.":

Coca-Cola schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Mit einer Dividendenrendite von 3,07% im Vergleich zu 4,1% liegt der Unterschied bei 1,03 Prozentpunkten. Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength Index (RSI) über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der RSI-Wert für Coca-Cola bei 62,7, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 46, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" betrachtet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden anhand des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Coca-Cola zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Coca-Cola bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Von insgesamt 8 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Coca-Cola-Aktie sind 6 Einstufungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht", was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Im vergangenen Monat ergab sich eine Bewertung von 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 68,13 USD, was eine Steigerung um 14,75% vom letzten Schlusskurs (59,37 USD) bedeuten würde. Die daraus abgeleitete Empfehlung lautet entsprechend "Gut". Insgesamt erhält Coca-Cola somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.

Coca-Cola kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Coca-Cola jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Coca-Cola-Analyse.

Coca-Cola: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...