Coca-Cola Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die Coca-Cola-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet. In den letzten zwölf Monaten erhielt das Unternehmen 6 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 68,14 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 16,36 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für Coca-Cola.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 59,74 USD, während der Aktienkurs bei 58,56 USD liegt, was einer Abweichung von -1,98 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 57,3 USD, was einer Abweichung von +2,2 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung als "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war hauptsächlich von positiven Themen geprägt. Statistische Auswertungen zeigen einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Coca-Cola aktuell weder "überkauft" noch "überverkauft" ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse.

