Coca-Cola Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die Coca-Cola-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,26 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,08 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie. Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Coca-Cola mit 24,78 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 37, was die Aktie als "günstig" einstuft und ihr daher ein "Gut" in dieser Kategorie verschafft.

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt der Coca-Cola-Aktie nahe dem letzten Schlusskurs liegen, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren führt. Der Relative Strength Index (RSI) weist eine Ausprägung von 10,87 auf, was zu einer Bewertung als "Gut" führt, während der RSI25 bei 42,87 liegt und somit zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Gut" für die Coca-Cola-Aktie auf Basis des Gesamtbildes.

