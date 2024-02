Coca-Cola Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola Co.":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Coca-Cola liegt bei einem Wert von 24, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Getränkebranche (KGV von 30,38) unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie von Coca-Cola daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Coca-Cola in den letzten Monaten eher schwach ausgeprägt war. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Coca-Cola daher als "Schlecht"-Wert eingestuft.

Hinsichtlich der Dividende weist Coca-Cola derzeit eine Dividendenrendite von 3,07 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 13,4 Prozent liegt. In der Kategorie "Dividende" erhält die Aktie von Coca-Cola daher eine "Schlecht"-Bewertung.

In den sozialen Medien wurde Coca-Cola in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene wird daher als "Gut" eingestuft. Zudem wurden 4 positive und 0 negative Signale filtriert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Aktie von Coca-Cola aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist, jedoch in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet wird. Die Anleger-Stimmung insgesamt wird daher als "Gut" eingestuft.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Coca-Cola-Analyse vom 27.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Coca-Cola jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Coca-Cola-Analyse.

Coca-Cola: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...