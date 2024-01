Coca-Cola Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Die Analysten sind sich einig: Die Aktie von Coca-Cola ist derzeit unterbewertet und bietet ein Kurspotenzial von +3,95% vom aktuellen Kurs entfernt.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 08.01.2024 verzeichnete Coca-Cola eine Kursentwicklung von -0,09%, was sich in den Ergebnissen der letzten fünf Handelstage auf -0,34% summiert. Dies deutet darauf hin, dass der Markt derzeit relativ neutral gestimmt ist.

Kursziel von Coca-Cola

Das aktuelle Kursziel von Coca-Cola liegt bei 56,62 EUR. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie mittelfristig dieses Kursziel erreichen wird, was Investoren ein Kurspotenzial von +3,95% eröffnen würde. Jedoch sind nicht alle Analysten von dieser Einschätzung überzeugt.

Einschätzung der Analysten

Aktuell sind 11 Analysten der Ansicht, dass die Aktie von Coca-Cola ein starker Kauf ist. 7 weitere Analysten sehen die Aktie optimistisch und empfehlen sie zum Kauf. 5 Experten haben eine neutrale Position eingenommen und bewerten die Aktie als “halten”. Insgesamt sind also 78,26% der Analysten noch optimistisch hinsichtlich der Entwicklung der Coca-Cola-Aktie.

Guru-Rating von Coca-Cola

Zusätzlich zur positiven Einschätzung der Analysten liegt das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” nun bei 4,26, was weiterhin auf eine positive Markteinschätzung hindeutet.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Aktie von Coca-Cola derzeit unterbewertet ist und ein Potenzial für zukünftige Kurssteigerungen bietet. Es bleibt abzuwarten, ob sich die positive Einschätzung der Analysten und des Guru-Ratings in den kommenden Wochen und Monaten bewahrheiten wird.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Coca-Cola-Analyse von 08.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Coca-Cola jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Coca-Cola Aktie

Coca-Cola: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...