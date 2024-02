Coca-Cola Aktie: Was soll man davon noch halten?

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola Co.":

In den letzten zwei Wochen wurde Coca-Cola von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Redaktion hat dies bei der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen festgestellt, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Dabei wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Zusätzlich wurden exakt berechenbare Signale herausgefiltert, wobei 2 Gut- und 0 Schlecht-Signale gefunden wurden. Aufgrund dieser Auswertung wird daher eine "Gut"-Empfehlung für Coca-Cola ausgesprochen. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit eine positive Einstufung.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 3,07 Prozent des Kursniveaus und liegt damit 1,08 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Getränkebranche (4,15 Prozent). Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik von Coca-Cola daher als "Schlecht".

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) wird Coca-Cola anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 30,67 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Hingegen ist Coca-Cola auf 25-Tage-Basis überkauft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Coca-Cola-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 88,44 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 60,7 USD weicht somit um -31,37 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (78,51 USD) liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs (-22,69 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Coca-Cola-Aktie daher insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

