Coca-Cola Aktie: Unerwartete Entwicklungen sorgen für Überraschungen

Die Coca-Cola-Aktie hat im Moment einen Durchschnittskurs von 59,23 EUR und steigt auf 56,71 EUR. Der Abstand zum GD200 beträgt -4,26%, was zu einer negativen Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 56,36$. Die Entfernung zum gleitenden Durchschnitt beläuft sich auf +0,63%, was eine neutrale Bewertung bedeutet.

Wie lautet die aktuelle Bewertung des RSI für Coca-Cola Aktien?

In der technischen Analyse ist der Relative Strength Index (RSI) ein bekanntes Mittel, um zu beurteilen, ob eine Aktie “überkauft” oder “überverkauft” ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Zeitverlauf in Relation zueinander. Für Coca-Cola betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der aktuelle 7-Tage-RSI beträgt 45,7 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder über- noch unterbewertet ist und somit als...