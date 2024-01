Coca-Cola Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola Co.":

Die Analysten sind in ihrer langfristigen Einschätzung der Coca-Cola-Aktie mehrheitlich positiv gestimmt und vergeben insgesamt 6 Mal die Bewertung "Gut", 2 Mal "Neutral" und kein Mal "Schlecht". Auch die qualifizierten Analysen des letzten Monats bestätigen diese Tendenz mit 1 Mal "Gut", 0 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daraus eine kurzfristige Gesamteinschätzung von "Gut". Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 68,13 USD, was eine potenzielle Performance von 13,24 Prozent bedeutet. Aktuell liegt der Kurs bei 60,16 USD, was zu der Einschätzung "Gut" führt. Somit erhält die Coca-Cola-Aktie von der Redaktion insgesamt das Rating "Gut".

In fundamentalen Aspekten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 24,78 Euro, was 28 Prozent weniger ist als der branchenübliche Wert von 34 Euro. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auch auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt eine Abweichung des aktuellen Kurses von 60,16 USD vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 59,67 USD um +0,82 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 58,62 USD weist mit einer Abweichung von +2,63 Prozent eine "Neutral"-Bewertung auf. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungsänderung der Anleger verbesserte sich im vergangenen Monat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Hinsichtlich der Diskussionsintensität erfährt die Coca-Cola-Aktie keine signifikante Veränderung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Coca-Cola-Aktie somit ein "Gut"-Rating.

