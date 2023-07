Coca-Cola Aktie: Trendwende trotz negativer Entwicklung? Quartalszahlen entscheiden!

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Bislang konnte die Coca-Cola Aktie keine nachhaltige Erholungsbewegung starten. Die Kursentwicklung der letzten 12 Monate zeigt einen Abwärtstrend. Investoren sollten daher Vorsicht walten lassen.

Fazit:

In 95 Tagen wird das Coca-Cola Unternehmen seine Quartalszahlen präsentieren und Aktionäre sowie Analysten sind gespannt auf die Entwicklung des Umsatzes und Gewinns. Die aktuellen Prognosen deuten auf ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal hin. Auch auf Jahressicht wird mit positiven Zahlen gerechnet. Aktionäre sollten jedoch beachten, dass der Aktienkurs in den letzten 30 Tagen rückläufig war und der Charttrend negativ ist. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Coca-Cola Aktie in den kommenden Monaten entwickeln wird.

Hinweis: Dieser Artikel dient ausschließlich zur Information und stellt keine Anlageempfehlung...