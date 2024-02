Coca-Cola Aktie: So kann es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola Co.":

Coca-Cola-Aktie: Unterbewertet im Branchenvergleich

Die Coca-Cola-Aktie wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 24,78, was einen Abstand von 18 Prozent zum Branchen-KGV von 30,09 bedeutet. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf den Aktienkurs erzielte Coca-Cola in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,6 Prozent, während ähnliche Aktien in der Getränkebranche im Durchschnitt um 48,65 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -46,05 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Verbrauchsgüter-Sektor lag die Rendite mit 60,52 Prozent deutlich über der von Coca-Cola. Diese Unterperformance in Branchen- und Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in sozialen Medien zeigen eine positive Stimmung rund um die Coca-Cola-Aktie. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Zudem lassen sich zwei Handelssignale auf dieser Ebene erkennen, was insgesamt zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt.

In Bezug auf das langfristige Stimmungsbild der Investoren und Nutzer im Internet ergibt sich ebenfalls eine positive Bewertung. Die Diskussionsintensität zeigt zwar unterdurchschnittliche Aktivität, aber die Rate der Stimmungsänderung ist positiv, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Zusammenfassend ist die Aktie von Coca-Cola sowohl auf fundamentaler Basis als auch in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Gut" einzustufen.

