Coca-Cola Aktie: Ruhe bewahren!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Coca-Cola heran. Der RSI7 liegt derzeit bei 45,63 Punkten, was darauf hindeutet, dass Coca-Cola weder überkauft noch überverkauft ist. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte (32,36), was auch zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI25 führt. Zusammen ergibt dies ein "Neutral"-Rating für das Coca-Cola-Wertpapier in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Coca-Cola ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24,78 auf. Dies ist 39 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Getränke" (40,46) bewertet werden. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung wird die Aktie von Coca-Cola auf langfristiger Basis von Analysten als "Gut"-Titel eingestuft. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 6 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 68,14 USD, was einer Erwartung von 15,46 Prozent entspricht und somit auch zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Coca-Cola-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 59,78 USD. Der letzte Schlusskurs (59,02 USD) weicht somit um -1,27 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (56,8 USD) zeigt einen ähnlichen Trend (+3,91 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Coca-Cola-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

