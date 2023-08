Coca-Cola Aktie: Potenzieller Gewinn von +5,68% trotz negativem Kurstrend

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Die Coca-Cola Aktie ist in den letzten 30 Tagen um -0,23% gefallen. Die Analysten schätzen jedoch, dass sich der Aktienkurs auf Sicht von 12 Monaten auf 58,39 EUR erhöhen wird, was einem Gewinn von +5,68% entspricht. Aktionäre, die noch einsteigen möchten, könnten also einen potenziellen Gewinn erzielen.

Die Quartalszahlen werden in 67 Tagen erwartet und die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt derzeit 241,89 Mrd. EUR. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht steigen wird (+8,90%), während der Gewinn voraussichtlich um -8,70% fallen wird.

Auf Jahressicht prognostizieren die Analysten einen Anstieg des Umsatzes um +4,60%, während der Gewinn voraussichtlich um -2,80% zurückgeht. Der positive Trend beim Gewinn bleibt jedoch bestehen und erreicht voraussichtlich 7,77 Mrd. EUR im...