Coca-Cola Aktie: Pleite oder Chance?

Die Coca-Cola-Aktie wird derzeit gemäß der technischen Analyse als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 717,02 USD, was einem Kurs von 846,07 USD entspricht, was +18 Prozent über dem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 878,53 USD, was einer Abweichung von -3,69 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Einschätzungen und Stimmungen rund um die Coca-Cola-Aktie. In den letzten Wochen überwiegen jedoch die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Coca-Cola-Aktie liegt bei 76,35, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 60, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird diese Kategorie daher als "Schlecht" bewertet.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 21, was bedeutet, dass die Börse 21,91 Euro für jeden Euro Gewinn von Coca-Cola zahlt. Dies ist 28 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.