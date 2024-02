Coca-Cola Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Der Aktienkurs von Coca-Cola hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,6 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor eine Unterperformance von 77,45 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Getränkebranche beträgt 48,56 Prozent, und Coca-Cola liegt aktuell 45,95 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich jedoch ein positiveres Bild, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Coca-Cola mit einem Wert von 24,78 unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dieser Abstand beträgt aktuell 19 Prozent, und daher kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden. Auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält Coca-Cola daher ein "Gut".

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich ein gemischtes Bild. Der 7-Tage-RSI liegt bei 30,67 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Hingegen ist der 25-Tage-RSI überkauft, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Die Gesamtbewertung für diesen Punkt der Analyse ist daher "Schlecht".

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes festgestellt werden, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die Kommunikationsfrequenz zeigte hingegen keine signifikanten Veränderungen. Insgesamt erhält Coca-Cola auf dieser Stufe daher ebenfalls ein "Gut"-Rating.

