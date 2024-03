Coca-Cola Aktie: Neue Entwicklungen sorgen für Aufregung!

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola Co.":

Die Aktie von Coca-Cola wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel liegt laut ihrer Einschätzung um +3,49% über dem aktuellen Kurs.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 15.03.2024 verzeichnete Coca-Cola eine Kursentwicklung von -1,02%. Das Kursziel des Unternehmens liegt bei 56,97 EUR. Das Guru-Rating von Coca-Cola bleibt unverändert bei 4,21.

Analyse der Marktentwicklung

Die Kursentwicklung von Coca-Cola in den letzten fünf Handelstagen summiert sich auf +0,20%, was auf eine relativ neutrale Stimmung am Markt hindeutet.

Einschätzung der Bankanalysten

Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten über das mittelfristige Kursziel von Coca-Cola liegt bei 56,97 EUR, was ein Kurspotenzial von +3,49% für Investoren bedeutet. Allerdings sind nicht alle Analysten nach der jüngsten neutralen Kursentwicklung dieser Meinung.

Analystenempfehlungen

12 Analysten sind derzeit der Ansicht, dass die Aktie von Coca-Cola ein starker Kauf ist, während 5 Analysten optimistisch, aber nicht euphorisch, das Rating “Kauf” vergeben. 7 Experten positionieren sich neutral und vergeben die Bewertung “halten”. Insgesamt sind also +70,83% der Analysten zumindest noch optimistisch in Bezug auf Coca-Cola.

Guru-Rating

Zusätzlich zu den Einschätzungen der Analysten wird die positive Einschätzung durch den bewährten Trend-Indikator “Guru-Rating” unterstützt, der zuvor bei “Guru-Rating ALT” lag.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Coca-Cola-Analyse von 16.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Coca-Cola jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Coca-Cola Aktie

Coca-Cola: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...