Coca-Cola Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Coca-Cola beträgt derzeit 24,78, was 39 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Getränke) von 40 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist. Daher erhält Coca-Cola in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite von Coca-Cola bei -6,88 Prozent, was mehr als 160 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Getränke"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -12,89 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Coca-Cola mit 6,01 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Coca-Cola derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Unternehmens liegt bei 59,75 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 58,32 USD um -2,39 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 57,18 USD, was einer Abweichung von +1,99 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert bewertet.

Die Dividendenrendite von Coca-Cola beträgt 3,26 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Getränke, 3,83) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Coca-Cola eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

