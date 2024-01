Coca-Cola Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei Coca-Cola zeigen sich interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist stark angestiegen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb hingegen unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse erzielte Coca-Cola in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,88 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +4,9 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Getränke"-Branche, die im Durchschnitt um -11,78 Prozent gefallen sind. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Rendite von Coca-Cola jedoch um 173,68 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Coca-Cola bei 24,78, was unter dem Branchendurchschnitt von 34,52 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Bewertung durch institutionelle Analysten zeigt, dass diese den Titel langfristig mit "Gut" bewerten. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Coca-Cola. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 12,84 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 68,14 USD, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung durch institutionelle Analysten führt.

