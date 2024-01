Coca-Cola Aktie: Jetzt wird es spannend!

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Die Aktie von Coca-Cola wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen, da das wahre Kursziel um +2,75% höher liegt als der aktuelle Kurs.

Aktuelle Kursentwicklung von Coca-Cola

Am 15.01.2024 verzeichnete Coca-Cola eine Kursentwicklung von -0,13%. Das aktuelle Kursziel des Unternehmens liegt bei 56,57 EUR, und das Guru-Rating beträgt nun 4,26.

Marktsentiment und Analystenmeinungen

Die Kursentwicklung von Coca-Cola in den letzten fünf Handelstagen summierte sich auf +0,51%, was auf ein relativ neutrales Marktsentiment hindeutet. Die Bankanalysten sind im Durchschnitt der Meinung, dass die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 56,57 EUR hat, was ein Kurspotenzial von +2,75% für Investoren bedeuten würde.

Analystenbewertungen

Aktuell sind 11 Analysten der Meinung, dass die Coca-Cola-Aktie ein starker Kauf ist, während 7 Analysten sie als “Kauf” einstufen, aber nicht euphorisch sind. 5 Experten bewerten die Aktie als “halten”. Der Anteil der Analysten, die zumindest noch optimistisch sind, liegt bei +78,26%.

Guru-Rating

Zusätzlich zu den Analystenbewertungen zeigt auch der Trend-Indikator “Guru-Rating” eine positive Einschätzung für Coca-Cola.

Insgesamt deuten die aktuellen Marktdaten und Analystenmeinungen darauf hin, dass Coca-Cola als unterbewertet angesehen wird und ein Potenzial für zukünftiges Wachstum bietet.

