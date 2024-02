Coca-Cola Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola Co.":

Die Coca-Cola-Aktie befindet sich derzeit unter dem langfristigen gleitenden Durchschnittskurs, was zu einer negativen Einstufung führt. Der Aktienkurs liegt bei 59,29 USD, was einem Abstand von -33,01 Prozent zur 200-Tage-Linie von 88,5 USD entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage von 78,45 USD erhält die Aktie ein "Schlecht"-Signal aufgrund einer Differenz von -24,42 Prozent.

Die Stimmungslage und Diskussionsintensität in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend negative Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Coca-Cola in den letzten Tagen. Es gab drei positive und sechs negative Tage, während fünf Tage keine eindeutige Richtung zeigten. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils neutral, was zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Coca-Cola mit 24,78 unter dem Branchendurchschnitt von 30,68 Prozent in der Getränkebranche. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Gesamteinschätzung für die Coca-Cola-Aktie auf Grundlage der technischen Analyse, des Sentiments und Buzz sowie der fundamentalen Bewertung ergibt insgesamt eine negative Bewertung.

