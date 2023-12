Coca-Cola Aktie: Jetzt geht’s rund!

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Die Coca-Cola-Aktie wird aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Der Durchschnitt des letzten 200 Handelstagen ergibt einen Schlusskurs von 59,79 USD, während der letzte Schlusskurs bei 59,04 USD lag, was einer Abweichung von -1,25 Prozent entspricht. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt von 56,55 USD erhält die Aktie eine neutrale Bewertung, da der letzte Schlusskurs nur um 4,4 Prozent abweicht.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 42 und weist die Aktie als weder überkauft noch -verkauft aus. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 34,15, was ebenfalls eine neutrale Bewertung zur Folge hat.

In Bezug auf Stimmung und Diskussionen im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer schlechten Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt. Zudem zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz.

Analysten bewerten die Coca-Cola-Aktie insgesamt positiv mit 6 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 68,14 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 15,42 Prozent bedeutet und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Coca-Cola daher eine positive Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

