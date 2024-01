Coca-Cola Aktie: Ist es vollbracht?

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola Co.":

Die Dividende von Coca-Cola steht in einem Verhältnis von 3 zum Aktienkurs, was einer negativen Differenz von -1,03 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Getränkebranche entspricht. Aus diesem Grund haben unsere Analysten heute eine Bewertung von "Schlecht" für die Dividendenpolitik von Coca-Cola abgegeben.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -0,72 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist mit einem Wert von 58,87 USD eine Abweichung von nur +0,49 Prozent auf, wodurch die Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionsintensität im Internet beeinflusst maßgeblich die Stimmung und Einschätzungen für Aktien. Bei Coca-Cola wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, wodurch eine langfristige Bewertung von "Schlecht" resultiert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Einschätzung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung beeinflusst werden. Unsere Analysten haben die Kommentare auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass diese überwiegend negativ waren. Zudem wurden in den sozialen Medien in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen im Zusammenhang mit Coca-Cola diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Die Analyse von Handelssignalen führte hingegen zu einer "Gut"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung für Coca-Cola.

