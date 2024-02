Coca-Cola Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Für Coca-Cola liegt der RSI bei 73,68, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 50,01, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht".

Die Analystenbewertung für Coca-Cola in den letzten 12 Monaten zeigt, dass die Einschätzungen 4 Mal "Gut", 1 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht" waren. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite als "Gut" eingestuft. Im vergangenen Monat ergab sich ein Bild von 1 Mal "Gut", 0 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht", was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Die Analysten erwarten zudem eine Kursentwicklung von 15,82 Prozent und ein mittleres Kursziel von 68,8 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

In Bezug auf Dividenden schüttet Coca-Cola derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Getränkeindustrie. Die Differenz beträgt 1,07 Prozentpunkte (3,07 % gegenüber 4,14 %), wodurch die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung für Aktien verstärken oder verändern. Bei Coca-Cola wurde langfristig eine starke Diskussionsintensität gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Schlecht" führt.

