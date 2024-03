Coca-Cola Aktie: Hammer-Nachricht!

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola Co.":

Die technische Analyse zeigt, dass die Coca-Cola-Aktie derzeit ein neutrales Rating aufweist. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt weisen darauf hin, dass sich die Aktie auf einem ähnlichen Niveau befindet. Dies deutet darauf hin, dass sich die Aktie weder im Auf- noch im Abwärtstrend befindet.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Es gab sowohl positive als auch negative Themen, wobei die negativen Themen etwas überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Coca-Cola. Dadurch wird die Aktie insgesamt als neutral bewertet.

Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben. Dies führt zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums und insgesamt zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate zeigen, dass die Coca-Cola-Aktie im Durchschnitt ein "Gut"-Rating erhalten hat. Aus den abgegebenen Kurszielen ergibt sich, dass die Aktie um 13,74 Prozent steigen könnte, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Coca-Cola im Vergleich zur Branche Getränke eine niedrigere Dividendenrendite aus. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

