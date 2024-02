Coca-Cola Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Coca-Cola liegt bei 21, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Getränkebranche (KGV von 30,64) deutlich unter dem Durchschnitt (ca. 28 Prozent) liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Coca-Cola-Aktie daher als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Coca-Cola-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 80,04 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Verbrauchsgütersektor 71,67 Prozent über dem Durchschnitt (8,36 Prozent) liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen in der Getränkebranche beträgt -16,91 Prozent, wobei Coca-Cola derzeit 96,95 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Bei der Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Coca-Cola-Aktie auf kurzfristiger Basis als überkauft eingestuft wird, da der 7-Tage-RSI bei 89,17 Punkten liegt. In Bezug auf den 25-Tage-RSI wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft, da dieser bei 62 liegt. Insgesamt erhält Coca-Cola daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Coca-Cola-Aktie bei 714,41 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 848,4 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der GD50, der den Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage angibt, liegt derzeit bei 874,34 USD, was die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Coca-Cola-Aktie jedoch mit einer "Gut"-Bewertung versehen.