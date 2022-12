Coca-Cola Aktie: Gigantischer Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Coca-cola, die im Segment "Erfrischungsgetränke" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 19.12.2022, 16:33 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 63.06 USD.

Wie Coca-cola derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Coca-cola erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 24,84 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Getränke"-Branche sind im Durchschnitt um 12,95 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +11,89 Prozent im Branchenvergleich für Coca-cola bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 21,84 Prozent im letzten Jahr. Coca-cola lag 3 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Derzeit schüttet Coca-cola nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Getränke. Der Unterschied beträgt 0,34 Prozentpunkte (2,73 % gegenüber 3,08 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

3. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Coca-cola-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 13 Buy, 4 Hold, 0 Sell. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 1 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 67,94 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 8,27 Prozent erzielen, da sie derzeit 62,75 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

