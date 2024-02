Coca-Cola Aktie: Es wird noch ein spannendes Thema sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola Co.":

Die Aktie von Coca-Cola wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel liegt laut ihrer Meinung um +2,59% über dem aktuellen Kurs.

Aktuelle Kursentwicklung von Coca-Cola

Am 21.02.2024 verzeichnete Coca-Cola eine Kursentwicklung von -0,49%. Das Kursziel des Unternehmens liegt bei 57,45 EUR, und das Guru-Rating bleibt konstant bei 4,25.

Analyse der aktuellen Marktsituation

Die jüngste Kursentwicklung von -0,49% am Finanzmarkt führte zu einer Gesamtsteigerung von +1,88% in den letzten fünf Handelstagen, was zeigt, dass der Markt derzeit relativ optimistisch ist.

Analystenmeinungen zur Aktie von Coca-Cola

Die Bankanalysten sind im Durchschnitt der Meinung, dass die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 57,45 EUR hat, was ein Kurspotenzial von +2,59% für Investoren bedeutet. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Einschätzung positiv gegenüber eingestellt, da 12 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen, 6 sie als Kauf ansehen und 6 sie als Halten bewerten. Insgesamt sind also noch +75,00% der Analysten optimistisch bezüglich der Aktie.

Fazit und Ausblick

Die positive Einschätzung der Analysten wird durch das “Guru-Rating” bestätigt, das zuvor auf “Guru-Rating ALT” stand.

Insgesamt zeigen die aktuellen Marktdaten und die Analyse der Experten eine vielversprechende Entwicklung und ein großes Kurspotenzial für die Coca-Cola Aktie auf. Anleger sollten die weitere Entwicklung im Auge behalten, da die Meinungen der Analysten und die Marktsituation sich jederzeit ändern können.

