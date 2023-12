Coca-Cola Aktie: Es geht auch anders!

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Die Coca-Cola-Aktie wird aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 59,73 USD, während der aktuelle Kurs bei 58,75 USD liegt, was einer Abweichung von -1,64 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 57,5 USD weist mit einer Abweichung von +2,17 Prozent ein "Neutral"-Rating auf.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite von Coca-Cola bei -6,88 Prozent, was mehr als 159 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Getränke-Branche liegt die mittlere Rendite bei -12,12 Prozent, wobei Coca-Cola mit 5,24 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser guten Entwicklung erhält das Unternehmen ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität bei Coca-Cola eine durchschnittliche Aktivität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung negativ ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen jedoch eine überwiegend positive Meinung in den Kommentaren der letzten zwei Wochen. Insgesamt wurden positive Themen rund um Coca-Cola angesprochen, was zu dem Befund führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Darüber hinaus wurden sechs Handelssignale ermittelt, die zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führen.

Zusammenfassend ist die Aktie von Coca-Cola aus Sicht der Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.

